Madrid: calo per Acerinox

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che passa di mano con un calo dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16,4 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 15,98. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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