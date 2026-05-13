Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.



La tendenza ad una settimana di Acerinox è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,46 Euro. Primo supporto visto a 14,27. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```