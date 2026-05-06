Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , con una variazione percentuale del 2,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile rispetto all'indice.





Tecnicamente, Acerinox è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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