Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una variazione percentuale del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acerinox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile rispetto all'indice.
Tecnicamente, Acerinox è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,21 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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