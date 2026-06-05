Milano 14:23
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Madrid: andamento negativo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Acerinox
Si muove verso il basso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una flessione dell'1,82%.
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