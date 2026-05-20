Madrid: risultato positivo per Acerinox
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che avanza bene dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,91%, rispetto a +0,71% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 14,74 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 14,46. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 14,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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