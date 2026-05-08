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Crolla a Madrid Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Madrid Acerinox
Ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti.
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