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/ Crolla a Madrid Acerinox
Crolla a Madrid Acerinox
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 09.50
Ribasso per la
società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti.
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