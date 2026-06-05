Wall Street in picchiata: crollo tech e rendimenti dei Treasury alle stelle scuotono i mercati

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
è in calo (-0,81%) e si attesta su 51.143 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
crolla dell'1,76%, scendendo fino a 7.451 punti. Depresso il Nasdaq 100
(-3,24%); con analoga direzione, in netto peggioramento l'S&P 100
(-1,9%).
Sui principali indica azionari pesano le forti vendite che si sono abbattute sui titoli del settore tech su prese di profitto dopo il forte rally delle ultime settimane, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro USA registrano un'impennata dopo che il rapporto sull'occupazione di maggio
è risultato nettamente migliore del previsto, alimentando tra gli investitori rinnovate preoccupazioni per una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve.
Sul fronte delle grandi quotazioni, S&P Global ha confermato che non modificherà i requisiti di ammissione ai suoi principali indici, una decisione che rende improbabile un rapido ingresso di SpaceX nell'indice S&P 500 qualora la società di Elon Musk dovesse debuttare in Borsa attraverso quella che potrebbe diventare la più grande offerta pubblica iniziale della storia. Beni di consumo per l'ufficio
(+2,17%), sanitario
(+1,70%) e utilities
(+0,84%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-4,37%), materiali
(-1,71%) e energia
(-1,45%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Coca Cola
(+3,87%), Procter & Gamble
(+3,81%), Johnson & Johnson
(+2,76%) e Amgen
(+2,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM
, che continua la seduta con -5,99%.
Scende Nvidia
, con un ribasso del 4,53%.
Crolla Cisco Systems
, con una flessione del 4,53%.
Vendite su Goldman Sachs
, che registra un ribasso del 3,27%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Coca-Cola Europacific Partners
(+2,90%), Amgen
(+2,71%), Exelon
(+2,21%) e Walmart
(+2,14%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su ARM Holdings
, che ottiene -10,17%.
Vendite a piene mani su Marvell Technology
, che soffre un decremento del 9,18%.
Pessima performance per Qualcomm
, che registra un ribasso dell'8,44%.