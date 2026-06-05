Parigi: scambi in positivo per Euronext
(Teleborsa) - Balza in avanti la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Euronext evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Euronext rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Euronext si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 144,3 Euro. Supporto stimato a 141,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 147,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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