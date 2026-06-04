Borsa Italiana, Scannapieco (CDP): possibile sintesi con Euronext su governance

(Teleborsa) - CDP apre ad una possibile sintesi con Euronext sulla governance di Borsa Italiana. E' quanto affermato dall'Ad di CDP, Dario Scannapieco, in audizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, parlando del contenzioso avviato con Euronext. "Ritengo ci siano spazi in termini di governance per trovare una sintesi", ha sottolineato.



Scannapieco ha poi tenuto a precisare che il contenzioso aperto con Euronext sul rinnovo dei vertici di Borsa Italiana ed Euronext "non è lite fra soci per una poltrona" e neanche "una resistenza a un progetto europeo" di aggregazione, che CDP (ha sempre sostenuto e continua a sostenere da primo azionista", ma è semplicemente "una questione di governance".



Scannapieco ha quindi confermato che "è sempre possibile" una conferma degli attuali vertici di Borsa Italiana, con Fabrizio Testa confermato alla guida della società che gestisce la Borsa di Milano, ma la nomina "deve essere il risultato di una valutazione, non un automatismo". Per Scannapieco, infatti, il ricorso ad una procedura di selezione e valutazione, anziché ad un meccanismo automatico, "è la garanzia che le posizioni di vertice di infrastrutture sistemiche restino contendibili e siano valutate con metodo".

Condividi

```