Milano 14:25
50.157 -0,03%
Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
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Londra 14:25
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Francoforte 14:25
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Parigi: andamento sostenuto per Euronext

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Euronext
Apprezzabile rialzo per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
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