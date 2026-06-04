Parigi: brillante l'andamento di Euronext

(Teleborsa) - Scambia in profit la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che lievita del 2,74%.



La tendenza ad una settimana di Euronext è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Euronext si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 136,3 Euro. Prima resistenza a 140,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 133,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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