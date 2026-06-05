Piazza Affari: accelera ERG
(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 25,11 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 23,95. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 23,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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