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Piazza Affari: brusca correzione per il comparto utility in Italia
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27 maggio 2026 - 10.00
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Si abbattono le vendite sul
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, che continua la giornata a 53.046,3 punti, in forte calo dell'1,70%.
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