Tesla, upgrade di JP Morgan a "neutral" con netto rialzo del target price a 475 dollari

(Teleborsa) - Stamattina JPMorgan ha alzato su Tesla sia il rating da "underweight" a "neutral" sia il target price a 475 dollari, in netto aumento rispetto al precedente prezzo obiettivo di 145 dollari.



Gli analisti sostengono che gli investitori sottovalutano le ambizioni del produttore di veicoli elettrici nei settori dei veicoli autonomi, della robotica umanoide e dello stoccaggio energetico, spiegando che questa mossa è basata su un livello di integrazione verticale tra hardware e software "senza pari su scala industriale".



La banca si attende che, entro il 2030, il fatturato di Tesla crescerà a 203 miliardi di dollari e che gli utili per azione raggiungeranno i 7,50 dollari, evidenziando un punto di svolta significativo a partire dal 2028. Il free cash flow non dovrebbe diventare positivo prima del 2029.



Nel pre-market di Wall Street, il titolo Tesla sale di un modesto 0,2%.

Condividi

```