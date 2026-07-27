Bending Spoons, le banche dell'IPO avviano la copertura alla fine del quiet period

(Teleborsa) - Con la fine del cosiddetto "quiet period", gli analisti delle banche coinvolte nell'IPO di Bending Spoons hanno avviato la copertura sul titolo.



Tra i più bullish ci sono Wells Fargo (rating Overweight e target price a 45 dollari), Goldman Sachs (rating Buy e target price a 43 dollari), Benchmark (rating Buy e target price a 45 dollari), Mizuho (rating Overweight e target price a 45 dollari). Giudizio positivo anche da parte di BNP Paribas (rating Outperform e target price a 40 dollari) e Bernstein (rating Outperform e target price a 40 dollari).



Più cauti JPMorgan (rating Neutral e target price a 35 dollari), Evercore (rating In Line e target price a 36 dollari) e Jefferies (rating Hold e target price a 38 dollari).



Bending Spoons, società tecnologica italiana specializzata nell'acquisizione di storici marchi tech in difficoltà e nella loro ottimizzazione, si è quotata l'1 luglio sul Nasdaq, con le azioni che hanno chiuso la prima seduta a quota 40,50 dollari per azione, in rialzo del 40% rispetto al prezzo di IPO di 29 dollari (al di sopra della forchetta di 26-28 dollari ipotizzata in precedenza). Da quel momento il titolo ha mostrato un andamento debole fino a scendere a quota 30 dollari per azione, mentre venerdì ha chiuso a 34 dollari per azione.



Da oggi le azioni di Bending Spoons sono quotate anche sul Global Equity Market (GEM) di Euronext .





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