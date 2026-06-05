Testaccio Estate 2026, cultura e socialità per rigenerare gli spazi urbani

Alla Città dell’Altra Economia quattro mesi di eventi tra musica, cinema e culture urbane. Accesso libero, inclusione e partecipazione al centro di un progetto che valorizza il territorio e rafforza il ruolo della cultura come presidio sociale

(Teleborsa) - Restituire gli spazi pubblici alla collettività attraverso la cultura, trasformando luoghi storici della città in punti di incontro, aggregazione e partecipazione. È questa la visione che anima la quarta edizione di Testaccio Estate, la manifestazione che dal 1° giugno al 30 ottobre torna alla Città dell’Altra Economia, nell’area dell’ex Mattatoio di Roma, con una programmazione che intreccia musica, cinema, fumetto, stand up comedy, street culture e intrattenimento popolare.



Più che un cartellone di eventi, Testaccio Estate si propone come un progetto di animazione urbana capace di mettere in dialogo pubblici differenti, generazioni e comunità, contribuendo alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi della capitale. Un'iniziativa che punta a rafforzare il legame tra cultura e territorio, favorendo la fruizione degli spazi cittadini e promuovendo forme di partecipazione accessibili e inclusive.



Ad accogliere la manifestazione è la Città dell’Altra Economia, uno dei primi spazi in Europa interamente dedicato alle pratiche economiche sostenibili e ai modelli che mettono al centro persone, ambiente e redistribuzione del valore. La struttura occupa oltre 3.500 metri quadrati recuperati dalle antiche Pese del Bestiame, dalle tettoie e dalle pensiline del Campo Boario attraverso un intervento di restauro conservativo realizzato secondo principi di bioarchitettura. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di recupero dell’area dell’ex Mattatoio, destinata a diventare la futura Città delle Arti, uno dei principali poli culturali della capitale.



La scelta di ospitare qui Testaccio Estate rafforza la vocazione dello spazio come luogo aperto alla città e alle sue comunità, capace di ospitare iniziative che promuovono inclusione, sostenibilità e partecipazione. L’accesso gratuito per gran parte della programmazione e la presenza di servizi e proposte pensate per pubblici diversi confermano la volontà di rendere la cultura un bene realmente accessibile.



"Siamo giunti alla quarta edizione di Testaccio Estate e credo che il risultato più importante sia aver dato concretezza alla speranza di tanti cittadini di poter tornare a vivere Roma attraverso la socialità, la cultura e l’aggregazione", spiegano Simone Brengola e Dario Minutolo tra gli organizzatori dell’iniziativa. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione dell’offerta culturale, spesso frenata da procedure complesse e da una narrazione che tende a demonizzare i luoghi della cultura e dell’intrattenimento, considerandoli esclusivamente spazi di svago e non veri presìdi sociali. È una visione che va superata. L’esperienza di Testaccio Estate dimostra invece che è possibile costruire iniziative di qualità, nel rispetto delle regole, capaci di generare partecipazione, inclusione e valore culturale per il territorio. La crescita costante della manifestazione conferma quanto Roma abbia bisogno di spazi vivi, aperti e accessibili alla collettività. Vivere i luoghi significa anche combattere il degrado: dove ci sono cultura, persone, aggregazione e presidio sociale, si restituisce valore agli spazi urbani e si rafforza il senso di comunità. La nascita della Città delle Arti e il percorso avviato dalla Fondazione Mattatoio rappresentano oggi un investimento coraggioso delle istituzioni, di Roma Tre e di Roma Capitale sulla cultura, sulla socialità e sulla rigenerazione urbana. Testaccio Estate, in qualche modo, ha anticipato questo processo culturale, contribuendo a restituire centralità a un luogo simbolico ed evocativo, che da sempre porta nella propria vocazione questa missione: essere uno spazio aperto alla città, alla condivisione, alla creatività e alla vita culturale della collettività".



Il programma 2026 vedrà alternarsi sul palco artisti come The Zen Circus, Nada, Sud Sound System, Omar Pedrini, Gemello, Fabio Celenza e numerosi format che negli anni hanno costruito una forte identità partecipativa e generazionale, da Borghetta Stile a Indie Nostalgia fino a 90 Special. Un’offerta culturale ampia e trasversale che punta a favorire l’incontro tra pubblici differenti e a costruire nuove occasioni di socialità in uno spazio aperto e condiviso.



In questa prospettiva, Testaccio Estate si inserisce pienamente nel dibattito sulla rigenerazione urbana e sul ruolo della cultura nello sviluppo delle città contemporanee: non soltanto intrattenimento, ma uno strumento capace di creare relazioni, presidiare gli spazi pubblici, generare inclusione e contribuire alla costruzione di comunità più coese e partecipi.

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