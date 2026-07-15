Generali celebra il decennale di Valore Cultura con il presidente Mattarella

(Teleborsa) - Generali celebra il decennale di Valore Cultura con la mostra "Novecento Italiano. Opere dalla Collezione Generali" e accoglie per la giornata inaugurale la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per l'occasione il Presidente di Assicurazioni Generali, Andrea Sironi, il Group CEO, Philippe Donnet e il CEO di Generali Country Italia, Giancarlo Fancel, hanno accompagnato il Presidente Mattarella in una visita guidata attraverso un percorso artistico fatto da oltre 50 capolavori della Collezione Generali a Roma, a Palazzo Bonaparte, con un ospite autorevole: "Le tre età" di Gustav Klimt, uno dei dipinti più celebri e amati della storia dell'arte europea.



La mostra sarà aperta gratuitamente a tutti fino al 23 agosto, all'interno dello storico edificio di Piazza Venezia, ristrutturato e restituito alla comunità da Generali nel 2019 come prestigioso polo culturale.



Iniziato nel 2016, il progetto Valore Cultura ha promosso oltre 520 iniziative artistiche e culturali, coinvolgendo 7,2 milioni di persone in tutta Italia. Più di 75.000 ragazze e ragazzi hanno partecipato a laboratori, attività educative ed esperienze artistiche, grazie anche alla collaborazione con istituzioni culturali, musei, enti espositivi e festival in 65 località italiane.



"Preservare e promuovere l'arte significa contribuire alla crescita culturale e civile del Paese - ha detto Philippe Donnet, Group CEO di Generali - Per Generali questo impegno rientra nella responsabilità di sostenere lo sviluppo delle comunità, favorendo condizioni di vita più sicure, inclusive e sostenibili".



"Con Generali Valore Cultura, dal 2016, abbiamo coinvolto più di sette milioni di persone nelle nostre iniziative - ha aggiunto Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo di Generali Italia - Come Partner di Vita di famiglie, imprese e comunità, e motore di sviluppo del nostro Paese, continuiamo a investire nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano perché rappresenta una risorsa straordinaria di identità, competenza e coesione sociale".

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