Assegnazioni provvisorie: scandenza domanda 23 luglio Anief ricorda deroghe ai vincoli per i neo-ammessi

Il 23 luglio, si chiuderà la procedura per presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per il personale docente. Così, segretario generale di“Come sindacato - spiega - ricordiamo che una delle deroghe che abbiamo ottenuto è quello per potersi riavvicinare ai genitori ultra 65, anche se assunti. Ricordiamo anche che gli assunti da concorso non hanno un vincolo sulle assegnazioni provvisorie all'interno della provincia di immissione in ruolo, ma il loro vincolo è solo per le assegnazioni provvisorie interprovinciali”.Gli unici ad avere un vincolo sia provinciale che interprovinciale, ha sottolineato Cozzetto, sono i docenti assunti daper le procedure straordinarie di sostegno. Per loro, anche nelle assegnazioni provvisorie provinciali è necessario avere la deroga, quindi rientrare in uno dei requisiti avere figli sotto i 14 anni e avere una disabilità personale, oppure assistere persone con disabilità grave, oppure chiedere di riavvicinarsi a genitori ultra 65.