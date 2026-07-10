CX Living, nuovo progetto di "hybrid hospitality" nella Capitale

presenta CX Rome | San Pietro che segna l’avvio della nuova verticale lifestyle della società

(Teleborsa) - CX Living, società guidata dal Presidente Ernesto Albanese e dall'Amministratore Delegato Samuele Annibali – consolida la propria presenza nella Capitale e annuncia l’apertura di CX Rome | San Pietro, prevista per fine 2026.

Un progetto che rappresenta una tappa strategica fondamentale per il Gruppo e inaugura ufficialmente la nuova verticale di business dedicata all’hybrid hospitality, recentemente introdotta nel percorso di evoluzione e rebranding della piattaforma CX Living.



“Con CX Rome | San Pietro inauguriamo non solo una nuova struttura, ma una nuova fase strategica per CX Living. Questo progetto rappresenta il primo tassello concreto della nuova verticale hybrid hospitality del Gruppo: un modello che integra hotel lifestyle, living temporaneo e servizi urbani contemporanei in un’unica esperienza. È un passaggio evolutivo importante che amplia il nostro posizionamento nel living real estate e ci permette di intercettare una nuova domanda internazionale legata alla mobilità urbana contemporanea” afferma Samuele Annibali, Amministratore Delegato di CX Living.



Il progetto avrà inoltre un impatto significativo sul territorio anche in termini occupazionali, generando oltre 50 posti di lavoro tra personale diretto del Gruppo e professionisti impiegati attraverso partner esterni nelle attività di housekeeping, food & beverage, manutenzione e servizi a supporto dell'ospitalità.

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