Toscana Aeroporti raggiunge nuovi record di traffico a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di maggio il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato per la prima volta la soglia del milione di passeggeri con una crescita del +5,6% in confronto allo stesso mese del 2025. Lo comunica Toscana Aeroporti , segnalando che entrambi i segmenti di mercato risultano in aumento: internazionale (+6,2%) e nazionale (+1,2%).



Il Sistema Aeroportuale Toscano, con i risultati record conseguiti in ogni singolo mese del 2026, ha complessivamente superato i 3,7 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi del 2026 con un incremento del +6,5% sul 2025.



L’aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze, con 398 mila passeggeri transitati, ha registrato il miglior mese di maggio di sempre con una crescita del +2% sul 2025. Nel mese risultano in crescita entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+2,2%) e nazionale (+0,8%). L’aeroporto di Firenze ha dunque superato per la prima volta la soglia di 1,5 milioni di passeggeri transitati già nei primi cinque mesi dell’anno con una crescita del +6,2% sul 2025.



L’aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa ha raggiunto un nuovo record superando per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nel mese di maggio. Sono infatti 638 mila i passeggeri transitati con un miglioramento del +8,1% sullo stesso mese del 2025. In miglioramento sia il segmento di traffico internazionale, in crescita del +9,3%, che quello nazionale, in aumento del +1,3%. Nei primi cinque mesi del 2026 lo scalo pisano ha superato i 2,2 milioni di passeggeri, nuovo massimo storico, con un miglioramento del +6,7% sul 2025.

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