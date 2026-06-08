A New York, forte ascesa per Micron Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di microchip , che scambia in rialzo dell'8,61%.



L'andamento di Micron Technology nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 950,2 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 928,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 919,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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