Milano 9:32
49.864 -0,06%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:33
10.344 -0,23%
24.543 -0,87%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6244 e primo supporto individuato a 0,6206. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6282.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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