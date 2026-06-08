Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 giugno
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6244 e primo supporto individuato a 0,6206. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6282.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)