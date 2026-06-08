Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Discreta performance per indice spagnolo, che si è attestato a 18.344,9.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18.401,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18.232,3. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18.570,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)