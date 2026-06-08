Milano 9:34
49.802 -0,18%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:34
10.346 -0,21%
24.538 -0,89%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Discreta performance per indice spagnolo, che si è attestato a 18.344,9.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18.401,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18.232,3. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18.570,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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