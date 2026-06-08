Eventi e scadenze: settimana dell'8 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 08/06/2026

Appuntamenti:

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Trasporti) - Lussemburgo - I ministri dei Trasporti si riuniranno per uno scambio di opinioni sugli sforzi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti oltre il 2030. La presidenza presenterà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al regolamento volto a rendere più ecologici i parchi veicoli aziendali. I ministri saranno invitati ad approvare conclusioni su due aspetti del trasporto marittimo: la strategia industriale marittima e la strategia portuale. Sarà presente il viceministro Rixi

Attività di Governo - Trasporti, Rixi al Consiglio ministri UE - Lussemburgo - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, parteciperà al Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell'UE per discutere con i partner europei la revisione delle misure ETS applicate al settore marittimo e l'impatto della crisi nel Golfo sulle catene di approvvigionamento e sui trasporti internazionali. A margine dell'incontro sono previsti anche colloqui bilaterali con rappresentanti delle istituzioni europee e dei principali Stati membri

Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Toscana". All'evento partecipa il Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini - Pubblicazione ore 12:00 e Presentazione pubblica ore 15:30

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

09:30 - Assogestioni - Osservatorio Sottoscrittori di fondi comuni - Milano, Sede Assogestioni - Incontro di presentazione dei dati aggiornati a fine 2025 dello studio annuale che traccia l'identikit degli investitori retail in Italia, a cura dell'Ufficio Studi di Assogestioni. Intervengono Alessandro Rota (Direttore Ufficio Studi), Riccardo Murassut (Senior Research Analyst Ufficio Studi) e Fabio Melisso (Vicepresidente Comitato Comunicazione)

10:00 - Deloitte e CSA - Evento AI Security - Milano, Auditorium Deloitte - L'evento, promosso da Deloitte e Cloud Security Alliance (CSA), avrà come tema "Governare il futuro digitale: la sfida italiana tra AI security, sovranità dei dati e Cloud nazionale". Verranno presentati i risultati del report "The State of GenAI Security". Tra gli interventi, l’Enterprise Security Leader di Deloitte, Fabio Battelli, il Direttore del Servizio di Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, Ivano Gabrielli, il Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell'ACN, Andrea Billet, e il Global Chief Technology Officer di Cloud Security Alliance (CSA), Daniele Catteddu

10:30 - Business Forum Italia-Norvegia - MAECI - Forum dedicato a transizione energetica, marittimo verde, difesa e sicurezza delle infrastrutture. L'evento sarà aperto dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dal Ministro del Commercio e dell'Industria della Norvegia, Cecilie Myrseth. Al Forum, organizzato dalla Farnesina con ICE-Agenzia e con la Direzione Nazionale Armamenti (DNA) e AIAD, parteciperanno circa 200 partecipanti e più di 90 aziende dei due Paesi

10:30 - Utilitalia - Presentazione Rapporto Lavoro 2026 - Roma, sede CNEL - Presentazione del Rapporto Lavoro 2026 di Utilitalia, lo studio che analizza l'andamento dell'occupazione e delle retribuzioni nei settori ambiente, energia elettrica e servizio idrico. L'evento offre un confronto tra istituzioni, regolatori e parti sociali sulle prospettive del lavoro nelle utility e sulla sostenibilità dei servizi pubblici locali- Tra gli interventi, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, Luca Dal Fabbro, Presidente Utilitalia e Annamaria Barrile, DG di Utilitalia

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ed una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Giornata della Marina Militare

11:20 - IMPACT AWARD 26 - Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci - Evento dedicato all'IMPACT AWARD 26, il premio promosso da POLIMI Graduate School of Management insieme a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con il centro di ricerca Tiresia. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP, Dario Scannapieco, e la Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto

15:00 - "L'Unione Europea e il suo Bilancio: una prospettiva critica" - Campus Luiss, Roma - Evento promosso da Luiss Research Center for European Analysis and Policy (LEAP) sul ruolo dell'Unione Europea nello scenario geopolitico internazionale. Tra gli interventi, Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Valentina Meliciani, Direttrice LEAP, Paolo Gentiloni, già Commissario europeo e Presidente del Consiglio dei Ministri, Pier Carlo Padoan, Presidente di UniCredit, e Ignazio Visco, Governatore onorario della Banca d'Italia e Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea

17:00 - The Urban Mobility Council - Forum 2026 - Triennale di Milano - 5° Forum del Think Tank The Urban Mobility Council promosso dal Gruppo Unipol, dedicato alla sicurezza stradale, dal tema "Le strade per una mobilità sicura". L'evento riunisce istituzioni, imprese ed esperti, tra i quali, il ministro Matteo Salvini, Jean Todt (Inviato speciale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale), Renato Cortese (Prefetto, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato)

Borsa:

Australia - Borsa di Sidney chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

E.P.H. - Assemblea: Bilancio

Trawell Co - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Prima convocazione



Martedì 09/06/2026

Appuntamenti:

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Forum PA 2026 - Roma, Convention Center "La Nuvola" - Principale manifestazione nazionale dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Per una PA che genera futuro". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali, i ministri Zangrillo, Nordio, Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Casellati e Urso, il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, i Sottosegretari Butti e Barachini, il DG del CNR, il Presidente dell'ISTAT e il DG di INAIL (da martedì 09/06/2026 a giovedì 11/06/2026)

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Telecomunicazioni) - I ministri discuteranno di proposta di regolamento relativo ai portafogli europei delle imprese, sovranità tecnologica delle pubbliche amministrazioni europee e rafforzamento della cooperazione tra l'UE e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). La presidenza presenterà le sue relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al regolamento sulle reti digitali e al regolamento sulla cybersicurezza 2

ABI - "Supervision, Risks & Profitability 2026" - Milano, Auditorium Bezzi Banco BPM - La XXVI edizione dell'evento annuale è promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari a sviluppare nuove strategie di crescita e innovazione nonostante i requisiti normativi sempre più stringenti. L'evento è dedicato ai temi della Vigilanza Europea e della gestione dei rischi (da martedì 09/06/2026 a mercoledì 10/06/2026)

08:30 - Senato - Missioni internazionali, Comunicazioni Tajani e Crosetto - Aula Convegni del Senato - Le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato ascolteranno le comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto nell'ambito dell'esame della delibera del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali nel 2026 e della relazione sulle missioni già in corso e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati al sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, anche in vista della loro proroga per il prossimo anno

10:00 - Scenari Immobiliari - Rapporto 2026 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero" - Four Seasons Hotel, Milano - Presentazione del Rapporto 2026 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Il Rapporto sarà presentato da Mario Breglia e Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari) e Gottardo Casadei (Studio Casadei), e commentato dai responsabili dei fondi che hanno contribuito alla sua realizzazione

10:00 - "Auto e Città, oltre il divieto" - Roma, Villa Blanc - Evento organizzato dall'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School per analizzare l'evoluzione e le sfide delle politiche di accesso ai centri urbani. Tra gli interventi, Luca Pirolo (Direttore Scientifico Osservatorio Luiss Business School), Veronica Nicotra (Segretario Generale ANCI), Roberto Pietrantonio (Presidente UNRAE), Alberto Santilli (AD Toyota Motor Italia) e Fabio Pressi (CEO di A2A E-Mobility)

10:30 - Assemblea annuale di Centromarca - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'incontro pubblico "Il ruolo della Marca nel Sistema Paese. Generare valore, promuovere valori, ispirare futuro", sarà dedicato al contributo dell'industria di Marca allo sviluppo economico, sociale e culturale dell'Italia. Interverranno, tra gli altri, Francesco Mutti, Presidente di Centromarca, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo Commissione europea per la coesione e le riforme, in collegamento da Bruxelles, e i Presidenti di Lavazza, Gruppo Mercegaglia e Ponti

Aziende:

Homizy - CDA: Relazione Semestrale

Idntt - Assemblea: Bilancio

KME Group - Assemblea: Bilancio

Trawell Co - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 - Seconda convocazione



Mercoledì 10/06/2026

Appuntamenti:

Forum PA 2026 - Roma, Convention Center "La Nuvola" - Principale manifestazione nazionale dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Per una PA che genera futuro". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali, i ministri Zangrillo, Nordio, Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Casellati e Urso, il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, i Sottosegretari Butti e Barachini, il DG del CNR, il Presidente dell'ISTAT e il DG di INAIL (da martedì 09/06/2026 a giovedì 11/06/2026)

ABI - "Supervision, Risks & Profitability 2026" - Milano, Auditorium Bezzi Banco BPM - La XXVI edizione dell'evento annuale è promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari a sviluppare nuove strategie di crescita e innovazione nonostante i requisiti normativi sempre più stringenti. L'evento è dedicato ai temi della Vigilanza Europea e della gestione dei rischi (da martedì 09/06/2026 a mercoledì 10/06/2026)

Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione

Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Puglia", a Bari (Pubblicazione ore 10:15 e Presentazione pubblica ore 16:00); Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Friuli Venezia Giulia" a Trieste (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 15:30); Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Lazio" a Roma (Pubblicazione ore 14:00 e Presentazione pubblica ore 14:30)

Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

08:15 - Camera dei Deputati - Vigilanza Rai, audizione Roberto Sergio e Paola Sciommeri - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore generale corporate della Rai, Roberto Sergio, e della direttrice infrastrutture immobiliari e sedi locali della Rai, Paola Sciommeri

10:30 - Rapporto UPB sulla politica di bilancio - Roma - Presentazione del Rapporto dell'UPB sulla politica di bilancio 2026, che si terrà a Palazzo del Seminario (S. Macuto) con la relazione della Presidente, Lilia Cavallari. Seguiranno gli approfondimenti tematici di Giampaolo Arachi e Valeria De Bonis, membri del Consiglio dell'UPB. È previsto l’intervento conclusivo di un alto rappresentante del MEF

10:30 - Assemblea generale Confcommercio 2026 - Roma, Auditorium Conciliazione - L'appuntamento si aprirà con la relazione del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, seguita dall'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma - Cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Corte di Appello di Roma e di intitolazione dell'Aula Magna della Corte ai magistrati Mario Amato e Vittorio Occorso, alla presenza del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Giornata Altagamma 2026 - Roma, Palazzo della Cancelleria - L'evento, moderato dalla DG di Altagamma Stefania Lazzaroni, sarà incentrato sul tema dei talenti giovanili e del loro ingresso e valorizzazione nel comparto di alta gamma. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Altagamma Matteo Lunelli, Paolo Boccardelli, Rettore della LUISS, Maria Latella, giornalista e scrittrice, Gianni Riotta, giornalista e Visitor Professor Princeton e Francesco Tamagni, Partner, Key2People

11:00 - Presentazione della Relazione Annuale della COVIP - Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione Annuale della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il Presidente della COVIP, Mario Pepe, illustrerà i risultati dell'attività svolta nel 2025, delineando un quadro di sintesi sull’andamento dei settori vigilati (fondi pensione e casse di previdenza). Interverrà il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, Claudio Durigon

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Pininfarina - Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing - Assemblea: Bilancio



Giovedì 11/06/2026

Appuntamenti:

Forum PA 2026 - Roma, Convention Center "La Nuvola" - Principale manifestazione nazionale dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Per una PA che genera futuro". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali, i ministri Zangrillo, Nordio, Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Casellati e Urso, il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, i Sottosegretari Butti e Barachini, il DG del CNR, il Presidente dell'ISTAT e il DG di INAIL (da martedì 09/06/2026 a giovedì 11/06/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia;

Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Lee Jae Myung - Palazzo del Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 11/06/2026 a venerdì 12/06/2026)

Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia delle Province autonome di Trento e Bolzano" a Bolzano (Pubblicazione ore 11:00)

UE - Eurogruppo - Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

09:00 - Camera dei Deputati - Consiglio europeo, comunicazioni Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula alla Camera dei deputati per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno

10:00 - Istat - Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Mar. 2026

11:00 - Assemblea Generale di Assocalzaturifici - L'Assemblea Generale di Assocalzaturifici si svolge a Roma presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy

13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri membri del Governo in vista del Consiglio Europeo

14:00 - Assemblea Pubblica 2026 di Federturismo Confindustria - Roma, Museo MAXXI - Evento, dal titolo "Nuovi turismi verso il 2030: Economia stellare per occupazione stabile, sostenibilità, sviluppo", con focus su peso economico e rilancio industriale del settore. Saranno presenti rappresentanti di istituzioni, politica e grandi stakeholder del comparto. Interverranno, tra i ministri, Antonio Tajani, Adolfo Urso e Gianmarco Mazzi, insieme ai vertici di Confindustria con il Presidente Emanuele Orsini e il nuovo Presidente di Federturismo Massimo Caputi. Saranno inoltre presenti, tra gli altri, Raffaele Fitto, Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, e Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Presidente del World Travel & Tourism Council

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:30 - Luiss Diplomatic and Security Forum - Il Mediterraneo Strategico - Campus Luiss, Roma - 4ª edizione dell'appuntamento di alto livello dedicato alla politica estera e alla sicurezza nazionale, promosso dal CISS della Luiss. Interverranno alti rappresentanti istituzionali e vertici della sicurezza nazionale e del mondo aziendale, tra i quali i ministri Tajani e Musumeci, Roberto Alesse, Direttore Agenzia Dogane e Monopoli, Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, Lorenzo Guerini, Presidente COPASIR e Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera dei Deputati

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

15:15 - Senato - Consiglio europeo, comunicazioni Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026

15:45 - BCE - Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

AbitareIn - CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2026

Adobe Systems - Risultati di periodo: Q2 FY2026

Lennar Corporation - Risultati di periodo

Rocket Sharing Company} - CDA: Bilancio



Venerdì 12/06/2026

Appuntamenti:

Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Lee Jae Myung - Palazzo del Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (da giovedì 11/06/2026 a venerdì 12/06/2026)

6° Forum in Masseria - Masseria Li Reni - Rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners dal titolo "Europa: il cambio di passo necessario alle imprese nel nuovo ordine globale". Tra gli interventi, i ministri Tajani, Abodi, Calderone, Lollobrigida, Mazzi, Nordio, Piantedosi, Pichetto Fratin e Urso, i viceministri Leo e Rixi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, la Presidente del Parlamento europeo Metsola, i Presidenti di INPS, Banca Ifis, BMW, ANCE, ISPRA, ITA Airways e Leonardo, i CEO di Generali Italia, Enel Green Power e Fastweb+Vodafone, l'AD e DG di Trenitalia e moltissimi altri personaggi di spicco (da venerdì 12/06/2026 a domenica 14/06/2026)

Consiglio "Economia e finanza" - Il Consiglio punterà a concordare la sua posizione sul rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (lo strumento dell'UE per contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio) in vista dei negoziati con il Parlamento europeo. I ministri svolgeranno inoltre un dibattito orientativo in merito al pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza, un elemento fondamentale dell'Unione del risparmio e degli investimenti dell'UE

UE - ECOFIN - Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti

Banca d'Italia - Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea

10:00 - Istat - Il mercato del lavoro - I Trimestre 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Corsini - Adunanza solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'anno accademico, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Conti economici dell'agricoltura - Anno 2025

12:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Lee Jae Myung - Roma, Villa Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Oracle - Risultati di periodo: Q4 FY26

Simone - Assemblea: Bilancio



Sabato 13/06/2026

Appuntamenti:

6° Forum in Masseria - Masseria Li Reni - Rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners dal titolo "Europa: il cambio di passo necessario alle imprese nel nuovo ordine globale". Tra gli interventi, i ministri Tajani, Abodi, Calderone, Lollobrigida, Mazzi, Nordio, Piantedosi, Pichetto Fratin e Urso, i viceministri Leo e Rixi, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, la Presidente del Parlamento europeo Metsola, i Presidenti di INPS, Banca Ifis, BMW, ANCE, ISPRA, ITA Airways e Leonardo, i CEO di Generali Italia, Enel Green Power e Fastweb+Vodafone, l'AD e DG di Trenitalia e moltissimi altri personaggi di spicco (da venerdì 12/06/2026 a domenica 14/06/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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