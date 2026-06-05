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Poligrafici Printing, depositata lista Monrif per rinnovo CdA

Finanza
Poligrafici Printing, depositata lista Monrif per rinnovo CdA
(Teleborsa) - Poligrafici Printing comunica il deposito della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, presentata dal socio di maggioranza Monrif, titolare dell'89,68% del capitale sociale. La lista comprende cinque candidati: Andrea Leopoldo Riffeser Monti, Sergio Vitelli (in possesso dei requisiti di indipendenza), Nicola Natali, Bruno Riffeser Monti e Paolo Restelli.

L'assemblea dei soci è convocata in prima convocazione il 10 giugno 2026.

(Foto: © zefart/123RF)
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