Francoforte: risultato positivo per Aurubis
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di rame, che avanza bene del 2,24%.
Lo scenario su base settimanale di Aurubis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della big europea del rame mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 190,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 193,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 188,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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