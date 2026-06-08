Londra: brillante l'andamento di British American Tobacco

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda che produce sigarette , che lievita del 2,59%.



La tendenza ad una settimana di British American Tobacco è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di British American Tobacco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,67 sterline. Prima resistenza a 45,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 44,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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