Londra: in calo British American Tobacco

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda che produce sigarette , che presenta una flessione dell'1,91%.



Lo scenario su base settimanale di British American Tobacco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per British American Tobacco , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 42,96 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,57. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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