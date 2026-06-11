New York: accelera KLA-Tencor

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tecnologica americana , che scambia in rialzo del 7,60%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che KLA-Tencor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,13%, rispetto a -3,11% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di KLA-Tencor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2.327,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.238,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2.416,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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