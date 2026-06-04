Maire, Standard Ethics assegna rating 'E+'

(Teleborsa) - Standard Ethics ha assegnato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "E+" a Maire , gruppo di ingegneria attivo nell'ingegneria impiantistica, in particolare nel settore degli idrocarburi, e opera nei settori tecnologico ed energetico.



Secondo gli analisti di Standard Ethics, si rileva in Maire un percorso di allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue). Si registrano alcune policy ed obbiettivi a carattere socio-ambientale, una rendicontazione ESG adeguata e la presenza di alcuni riferimenti internazionali nella documentazione pubblica. Tali richiami potrebbero essere ulteriormente estesi anche ai più alti strumenti di governo come il Codice Etico.



La composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione si attiene ai principi di indipendenza e parità di genere; tuttavia, in presenza di un'azionista di controllo e di un voto maggiorato, appare possibile rafforzare ulteriormente i presidi e le tutele verso gli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato.

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