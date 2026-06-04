Tecnimont (Maire), lavori aggiuntivi per 900 milioni di dollari su contratto già annunciato

(Teleborsa) - Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la propria controllata Tecnimont (Integrated E&C Solutions) si è aggiudicata lavori aggiuntivi per un valore di circa 900 milioni di dollari, relativi a un progetto onshore large-scale precedentemente aggiudicato e annunciato il 20 maggio 2026.



I lavori aggiuntivi sono finalizzati a supportare l'ottimizzazione di impianti Oil & Gas esistenti. Ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente, una volta completate alcune formalità attualmente in fase di finalizzazione tra le parti coinvolte.

Condividi

```