Piazza Affari: scambi al rialzo per SOL
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di SOL rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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