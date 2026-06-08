Piazza Affari: scambi al rialzo per SOL

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SOL evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso SOL rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di SOL rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 59,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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