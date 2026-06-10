Piazza Affari: scambi in positivo per SOL

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che avanza bene del 2,33%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SOL rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di SOL rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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