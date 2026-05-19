SOL, nuove acquisizioni in UK e Brasile nel settore delle cure domiciliari

(Teleborsa) - Il Gruppo SOL , multinazionale operante nei settori dei gas tecnici, industriali e medicinali e nell'assistenza domiciliare quotato su Euronext Milan, ha annunciato di aver rafforzato la propria posizione nel Regno Unito e in Brasile attraverso nuove acquisizioni nel mercato delle cure respiratorie specialistiche.



In UK, Dolby Healthcare Limited — controllata indirettamente al 100% da SOL S.p.A. — ha acquisito il 100% del capitale sociale di Remeo da Active Care Group. Il Lane Fox Remeo Respiratory Centre è una struttura all'avanguardia da 20 posti letto situata a Redhill, nel Surrey, che opera in stretta collaborazione con il Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.



In Brasile, la società Vivisol Brasil, interamente controllata da SOL,ha acquisito il 70% del capitale sociale di Oxigenar e di Pulmonair, un gruppo con sede a Rio de Janeiro attivo nel settore dell'assistenza respiratoria domiciliare business-to-consumer (B2C) in Brasile.



Nel 2025, OXIGENAR ha raggiunto un fatturato totale di oltre 6 milioni di euro, con un organico di 60 dipendenti. A seguito del closing, Ivan Vitor Machado da Silva mantiene la proprietà del 30% delle quote, mentre Vivisol Brasil detiene il restante 70%. Ivan Vitor Machado da Silva continuerà a gestire l'azienda come Managing Director, insieme a Marco Quaranta, Managing Director di Vivisol Brasil.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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