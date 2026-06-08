Unipol, Cimbri: "MPS-Bper, più dividendi e valore per gli azionisti"

(Teleborsa) - Il presidente di Unipol, Carlo Cimbri
, ha rilanciato la valenza industriale e finanziaria dell’operazione MPS-BPER, sottolineando il potenziale ritorno per gli azionisti e richiamando il precedente di Fondiaria-Sai come termine di paragone.
"Andremo a chiedere al mercato un aumento, dopo 14 anni dall'ultimo aumento di capitale da quello per acquisire FonSai, perché riteniamo che questa operazione potrà costituire un successo analogo a quello registrato con FondiariaSai”, ha affermato Cimbri nel corso della conferenza stampa sul progetto di acquisizione delle filiali
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Sul fronte dei soci, il presidente ha indicato l’obiettivo di continuità nei rendimenti
: "agli azionisti che ci seguiranno, garantiremo lo stesso dividendo che a valori di mercato di oggi hanno percepito i vecchi azionisti. Da lì in avanti convinti di poter offrire ai nostri azionisti soddisfazione ancora migliori di quello che è il gruppo oggi, sia quelli di Unipol che di Bper".
Cimbri ha poi richiamato il valore storico e simbolico di MPS, sottolineandone la centralità nel sistema bancario italiano: "Stiamo parlando di quella che, con l'orgoglio da italiani, definiamo la banca più antica del mondo. E anche se ovviamente siamo uomini di numeri e cerchiamo di far rendere al meglio i soldi dei nostri azionisti, riteniamo che sia un valore preservare questa storia, preservare questa identità, preservare comunque un orgoglio italiano".
Sul piano strategico
, ha chiarito che non si tratta di una svolta ma di un’evoluzione del percorso del gruppo: "Per noi - ha aggiunto Cimbri - non è un cambio di strategia, ma è un consolidamento, un rafforzamento
, un avanzamento di una strategia che ha radici lontane, che è quella della crescita, dell'influenza del gruppo nel settore bancario, al servizio della nostra capacità distributiva come assicuratori ma anche in termini di opportunità di investimento e di rafforzamento della componente di utili provenienti dal gruppo dal settore bancario".
Infine, sulla domanda circa i rapporti istituzionali legati all'operazione, Cimbri ha osservato: "avresti dovuto porla a Carlo Messina perché l'offerta è di Intesa Sanpaolo e noi siamo una derivata di questa operazione", aggiungendo però che, a suo giudizio, "qualche interlocuzione con il governo l'abbia avuta" e che l'operazione "sia ben vista dai regolatori domestici ed europei", elemento che "mette il nostro governo in una posizione favorevole".