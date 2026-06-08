Intesa Sanpaolo, Messina: con MPS nascerà una banca wealth da 2.000 miliardi

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di lanciare questa offerta perché crediamo che ci posizioni per un futuro ancora più forte
. Ora, dopo anni di forte crescita organica, ci troviamo di fronte a una grande opportunità strategica, che darà impulso a un’ulteriore crescita e accelererà l’attuazione del nostro piano senza alcun rischio di integrazione". Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
, aprendo la conference call con gli analisti sull’OPAS annunciata su MPS
.
"Abbiamo lavorato duramente per trovare una soluzione attraverso un accordo con Unipol, rendendo possibile questa opzione di crescita. Questa operazione rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la nostra posizione di leader europeo e consolidare la nostra presenza in Italia", ha aggiunto il top manager.
Messina ha ricordato che negli anni ha sempre indicato come migliore opzione di crescita esterna l’espansione nel wealth management oppure l’acquisizione di un’altra banca italiana, in grado di ampliare la base clienti e generare sinergie senza rischi di integrazione, pur in presenza di vincoli antitrust e della necessità di individuare un acquirente per le attività da cedere.
"L'operazione genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder di entrambe le banche, con una gestione patrimoniale da 2.000 miliardi di euro. Il fulcro della nostra strategia è la creazione e la distribuzione di un elevato valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder. Siamo la banca più resiliente d’Europa e una delle più redditizie, costruita grazie a numerose integrazioni di successo", ha affermato il CEO.
"Diventeremo la seconda banca dell’Eurozona per capitalizzazione
di mercato e creeremo forti sinergie, consentendo a Mediobanca e alle entità di MPS che resteranno nella nostra struttura di liberare il loro pieno potenziale, sfruttando al contempo le grandi economie di scala e rendendo possibile un significativo ricambio generazionale con un massiccio piano di assunzioni di giovani in Italia
", ha proseguito.
Nel corso della call con gli analisti, Messina ha inoltre sottolineato che l’operazione consentirà di "creare una banca wealth management con duemila miliardi
con ulteriori opportunità di crescita” e ha ricordato le precedenti integrazioni realizzate dal gruppo: “Abbiamo dimostrato di riuscire ad aggregare altre banche, e lo abbiamo dimostrato con le Venete e con UBI. Questa operazione con MPS ci consente di crescere ancora. Questa integrazione ha zero rischi
".
Il manager ha infine assicurato che "il marchio di Mediobanca sarà preservato e valorizzeremo tutte le persone della banca".