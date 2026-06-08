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MPS, Cimbri: operazione tutta italiana fatta da soggetti italiani

Banche, Finanza
MPS, Cimbri: operazione tutta italiana fatta da soggetti italiani
(Teleborsa) - "'E un'operazione fatta da soggetti interamente italiani che godono di una stabilità finanziaria e di governance grazie ad azionisti core italiani". Così il presidente del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, nella conferenza stampa per illustrare il ruolo della compagnia nell'operazione annunciata da Intesa Sanpaolo su MPS.

"Si tratta di un'operazione - ha sottolineato - fatta da una banca italiana per consolidare il sistema italiano. E penso sia un esempio di come, se i grandi soggetti italiani uniscono le forze, anche questo Paese è in grado di fare operazioni di mercato che piacciono al mercato e secondo le regole di mercato. Un'operazione capace di rendere più forte il sistema italiano, facendo anche felici i propri azionisti".

"Questo - ha aggiunto Cimbri - non significa chiudersi all'Europa. Anzi, credo e auspico che staremo anche meglio in Europa, ma dobbiamo arrivarci con la schiena dritta e con una posizione di forza. Se l'operazione avrà successo facciamo un ulteriore passo avanti in questo senso, come soggetti italiani per il sistema italiano".
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