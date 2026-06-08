MPS, Cimbri: operazione tutta italiana fatta da soggetti italiani

(Teleborsa) - "'E un'operazione fatta da soggetti interamente italiani che godono di una stabilità finanziaria e di governance grazie ad azionisti core italiani". Così il presidente del gruppo Unipol, Carlo Cimbri
, nella conferenza stampa per illustrare il ruolo della compagnia nell'operazione annunciata da Intesa Sanpaolo su MPS
.
"Si tratta di un'operazione - ha sottolineato - fatta da una banca italiana per consolidare il sistema italiano. E penso sia un esempio di come, se i grandi soggetti italiani uniscono le forze, anche questo Paese è in grado di fare operazioni di mercato che piacciono al mercato e secondo le regole di mercato. Un'operazione capace di rendere più forte il sistema italiano, facendo anche felici i propri azionisti".
"Questo - ha aggiunto Cimbri - non significa chiudersi all'Europa. Anzi, credo e auspico che staremo anche meglio in Europa
, ma dobbiamo arrivarci con la schiena dritta e con una posizione di forza. Se l'operazione avrà successo facciamo un ulteriore passo avanti in questo senso, come soggetti italiani per il sistema italiano".