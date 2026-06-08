MPS, Cimbri: "governo e regolatori Ue favorevoli, bene per il Paese"

(Teleborsa) - Il presidente di Unipol, Carlo Cimbri
, illustrando in conferenza stampa il ruolo del gruppo nell'operazione su MPS di Intesa Sanpaolo
annunciata questa mattina, non risponde direttamente a una domanda sui rapporti con Palazzo Chigi e su come la veda il governo, ma si dice fiducioso in un atteggiamento di massima favorevole sia da parte dell’esecutivo sia da parte dei regolatori europei.
Il governo - ha sottolineato Cimbri - è un'istituzione ed è la più importante istituzione del Paese, dopo il presidente della Repubblica, perché ha il compito di governare questo Paese, nell'interesse di tutte le sue componenti".
"Vedere la prima banca del Paese effettuare una operazione di mercato volta ad accrescere le proprie dimensioni
, attraverso l'accrescimento marchio celebre con un altro marchio celebre che è Mediobanca e a portarla a essere la seconda banca per dimensioni in Europa, capace di competere con le altre banche europee penso sia oggettivamente un bene per il nostro paese e per qualsiasi governo. Rimanere su una componente esclusivamente domestica penso vada anche questo nella direzione dell'interesse di chi governa".
"E poi - ha aggiunto Cimbri - pensiamo che vada anche nella direzione indicata dalla BCE
, che ha più volte invitato a consolidare il sistema bancario e ad accrescere le dimensioni. Anche il Governatore di Bankitalia Panetta, nelle sue recenti considerazioni finali, ha auspicato un'altra fase di consolidamento. Quindi, riteniamo ragionevolmente che questa operazione sia condivisa dai Regolatori, italiani e anche europei. E penso che anche questo debba porre il governo in posizione favorevole".