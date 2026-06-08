Mercati europei deboli. A Milano volano le banche

(Teleborsa) - Avvio di settimana debole per i principali mercati europei
, Piazza Affari inclusa, complici le persistenti tensioni in Medio Oriente che continuano a far volare i prezzi degli energetici. Sul listino milanese, volano le banche con il nuovo risiko bancario
dopo la proposta di aggregazione "fra pari" avanzata da Banco BPM a Monte Paschi di Siena-Mediobanca che ha innescato un processo a catena, sfociando nell'Opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca MPS-Mediobanca e nell'accordo Unipol -Intesa Sanpaolo per lo scorporo di un complesso di filiali MPS che andranno a crearte una nuova banca con l'aggregato Unipol-Bper.
Poco mosso l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,153. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 4,23%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +76 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,82%. Tra i listini europei
sotto pressione Francoforte
, che accusa un calo dello 0,82%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,1%, e deludente Parigi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 52.494 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+9,65%), Mediobanca
(+8,65%), BPER Banca
(+4,51%) e Generali Assicurazioni
(+1,78%).
Dal lato dei ribassi scivola Intesa Sanpaolo
-3,86%.
Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio del 2,20%.
Fiacca Buzzi
, che mostra un piccolo decremento dell'1,40%.
Discesa modesta per DiaSorin
, che cede un piccolo -1,34%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Caltagirone SpA
(+5,02%), Safilo
(+4,56%), RCS
(+3,96%) e Sesa
(+2,26%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Maire
, che continua la seduta con -2,20%.
In rosso Carel Industries
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,13%.
Spicca la prestazione negativa di Danieli
, che scende dell'1,95%.