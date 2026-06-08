Intesa Sanpaolo, Messina: gli azionisti privati di MPS accoglieranno favorevolmente l’OPAS

(Teleborsa) - Il CEO di Intesa Sanpaolo
, Carlo Messina
, si attende un atteggiamento favorevole da parte dei principali azionisti privati di MPS
nei confronti dell’OPAS promossa dall’istituto sulla banca senese
. Nel corso della conference call con gli analisti, il manager ha indicato in particolare Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone tra i soci dai quali si aspetta un'accoglienza positiva dell’operazione.
"Credo che tutti gli investitori privati di MPS avranno una visione positiva di questa operazione, abbiamo ottimi rapporti con Delfin e con Caltagirone e mi aspetto che abbiano un atteggiamento favorevole nei confronti di questa operazione", ha affermato il CEO.
Messina si è inoltre detto convinto della possibilità di ottenere l’adesione dei principali soci entro tempi compatibili con il completamento dell'operazione. "Sono convinto che riusciremo a portare con noi tutti gli azionisti più importanti in un lasso di tempo ragionevole entro la conclusione dell’operazione", ha spiegato, ribadendo la fiducia nel raggiungimento della soglia del 66,67% del capitale.
Nel suo intervento il top manager ha riconosciuto che l’operazione non è stata concordata preventivamente con MPS. “L’operazione ovvio che non è stata concordata, ed è qualcosa che può essere considerata come una mossa non amichevole, ma è una mossa che è favorevole agli azionisti”, ha osservato.
Messina ha quindi sottolineato che l’offerta presenta caratteristiche tali da poter essere apprezzata dall’intera platea degli investitori. “Tutti gli investitori di MPS possono accogliere con favore questa operazione, anche quelli istituzionali. Il premio e il pagamento in cash non hanno alcun rischio nell’esecuzione. In Intesa Sanpaolo troveranno un management molto forte e questo credo che ci porterà il favore degli azionisti”.
"La mia percezione è che tutti gli azionisti di MPS possano avere una visione positiva, soprattutto quelli che detengono quote significative", ha concluso il manager.