Alfonsino, accordo con Yo Agents per accelerare l'espansione del servizio di prenotazione tavoli su scala nazionale

(Teleborsa) - Alfonsino - PMI innovativa specializzata nel servizio di food Order & Delivery per i centri italiani di piccole e medie dimensioni - ha fatto sapere di avere avviato l'attività commerciale del servizio di prenotazione tavoli su scala nazionale e di avere sottoscritto un accordo con Yo Agents, hub commerciale e sales community italiana nata per collegare le aziende con una rete di oltre 2.000 agenti di commercio e ambassador distribuiti sul territorio.



L'accordo è finalizzato a supportare lo sviluppo commerciale del servizio di prenotazione tavoli attraverso una rete diffusa di professionisti, con l'obiettivo di accelerare il processo di acquisizione e on-boarding dei partner aderenti all'iniziativa nelle principali città italiane.



La struttura economica dell'accordo prevede, per la Società, il pagamento di un corrispettivo fisso per ogni singolo partner (ristorante) contrattualizzato, a cui si aggiunge una componente variabile calcolata in misura percentuale sulle prenotazioni andate a buon fine.



La Società ha deciso di estenderne il perimetro operativo anche ai principali centri urbani italiani, cogliendo le opportunità emerse nel mercato della prenotazione tavoli a seguito delle recenti evoluzioni competitive del settore.



L'avvio della fase commerciale segue il completamento delle attività propedeutiche allo sviluppo del servizio e l'avvio delle iniziative finalizzate alla sua diffusione su scala nazionale.



"L'avvio della commercializzazione del servizio di prenotazione tavoli rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ampliamento dell'offerta della Società. La collaborazione con Yo Agents ci consente di accelerare la diffusione del servizio facendo leva su una rete commerciale estesa e capillare, supportando lo sviluppo del progetto su scala nazionale nelle principali città italiane.", ha commentato l'Amministratore Delegato Carmine Iodice.

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