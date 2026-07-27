ETI, Valuetrack avvia copertura con fair value a 8,50 euro

(Teleborsa) - Valuetrak ha avviato la copertura sul titolo ETI con un fair value di 8,50 euro. ETI è un'impresa specializzata in infrastrutture, focalizzata sulla costruzione, manutenzione e riparazione di impianti, condotte e gasdotti per il trasporto e il trattamento di fluidi e gas, operante principalmente nei settori Oil&Gas e delle infrastrutture idriche in Italia e all'estero. Fondata nel 2000, ETI vanta una solida esperienza nell'esecuzione di lavori di saldatura ad alta complessità, opere su condotte, assemblaggio, collaudo e messa in servizio di impianti.



Gli analisti prevedono che il valore delle prestazioni di ETI raggiungerà circa 39 milioni di euro entro il 2030 (CAGR del 15%), supportato da un portafoglio ordini in crescita, un accesso più ampio a elenchi di fornitori di alto livello e una maggiore partecipazione a gare d'appalto più grandi. Si prevede che l'EBITDA triplicherà entro il 2028E e raggiungerà i 5,0 milioni di euro entro il 2030E, con un margine in espansione di circa 600 punti base al 12,9%, grazie alla leva operativa, all'internalizzazione della flotta, alla riduzione dei costi di noleggio e all'efficienza degli approvvigionamenti. Con la normalizzazione del tasso di crescita a medio termine e il miglioramento dei margini, anche la generazione di cassa dovrebbe accelerare in modo significativo, consentendo a ETI di raggiungere la liquidità netta entro il 2030E.



(Foto: Raccontare con la Luce)

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