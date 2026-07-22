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Aran, incontro su modifiche parte normativa del CCNL 2025-2027: Anief rinnova le proposte

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Concluso l'ultimo incontro prima della fine dell'estate presso l'Aran per il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2025/27 Parte normativa. A parlare è Stefano cavallini, Segreterio generale Anief.

“Ci siamo dati appuntamento a settembre per i tavoli tecnici, perché dobbiamo affrontare delle tematiche importanti che impattano su un aspetto economico e sull'aspetto legislativo”.

“L’Anief , continua Cavallini, porterà come sempre le proprie proposte che riguardano soprattutto i buoni pasto, la cancellazione dei vincoli sulla mobilità sia annuale sia territoriale, che professionale e sull'equiparazione dei diritti e dei doveri del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato. Porteremo proposte sulla riforma del management, insomma tutto quello per cui siamo riusciti a ottenere delle ottime performance nell'ultima campagna referendaria per cui ci hanno votato”.


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