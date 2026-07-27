BEI-ACEA: 450 milioni di euro per modernizzare le infrastrutture idriche nel Lazio

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 450 milioni di euro a favore di ACEA per sostenere la modernizzazione e il potenziamento delle infrastrutture idriche nella Regione Lazio. Una prima tranche da 200 milioni di euro è stata firmata oggi a Roma per avviare il programma di investimenti previsto per il periodo 2027-2030. Si tratta del diciassettesimo accordo tra BEI e ACEA, per un valore complessivo che sale a circa 2,6 miliardi di euro dal primo finanziamento del 1999.



Il piano prevede il potenziamento delle reti, la riduzione delle perdite idriche, la digitalizzazione dei sistemi, il rafforzamento dell'interconnessione delle infrastrutture e lo sviluppo di soluzioni per il riutilizzo delle risorse idriche, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza complessiva e la resilienza ai cambiamenti climatici.



"La BEI svolge un ruolo centrale nel sostenere gli investimenti nel settore idrico in Italia, dove persistono rilevanti esigenze di ammodernamento e di finanziamento di lungo termine", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. "Con 837 milioni di euro, nel 2025 l'Italia è stata il principale beneficiario degli investimenti BEI in questo settore, contribuendo a garantire acqua potabile a 3,4 milioni di persone, servizi igienico-sanitari migliorati a 4,7 milioni e una riduzione del rischio di alluvioni per quasi 4 milioni di persone".



"Questo accordo con la BEI sostiene un programma di investimenti strategici per modernizzare le infrastrutture idriche del territorio", ha commentato Pier Francesco Ragni, Co-general manager di ACEA. "Le risorse consentiranno di accelerare gli interventi sulle reti e sugli impianti, migliorando l'efficienza del servizio e la resilienza del sistema".

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