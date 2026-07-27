Nucleare, accordo Ansaldo Energia-RINA per sviluppare la filiera italiana

(Teleborsa) - Ansaldo Energia e RINA hanno firmato un accordo per sostenere lo sviluppo della filiera nucleare italiana, con l'obiettivo di consentire alle imprese di intercettare le opportunità di un mercato nucleare globale in forte crescita attraverso un percorso strutturato di certificazione. L'accordo, siglato dagli amministratori delegati Fabrizio Fabbri (Ansaldo Energia) e Carlo Luzzatto (RINA), è rivolto in particolare alle aziende non ancora attive nel settore nucleare ma con competenze industriali trasferibili, per ampliare la base produttiva nazionale.



Il progetto prevede valutazioni preliminari, analisi degli scostamenti rispetto agli standard internazionali e percorsi di adeguamento per l'accesso al mercato: RINA accompagnerà le imprese nella certificazione e qualificazione, mentre Ansaldo Energia metterà a disposizione la propria esperienza industriale, condividendo esigenze di mercato e favorendo iniziative di supporto finanziario tramite strumenti pubblici per l'internazionalizzazione.



L'intesa si inserisce in un contesto di forte espansione globale del nucleare: sono operativi oltre 420 reattori nel mondo, per una potenza complessiva di oltre 400 GW, con più di 60 in costruzione, e il nucleare copre oggi il 10% della domanda mondiale di energia elettrica. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, gli investimenti globali nel settore raggiungeranno i 120 miliardi di dollari annui entro il 2030, con una triplicazione della potenza installata entro il 2050.



"Rafforzare la capacità industriale del Paese è un passaggio essenziale per mettere le aziende italiane nelle condizioni di cogliere le opportunità di un mercato nucleare in forte crescita", ha dichiarato Fabbri, richiamando anche il recente accordo con SIMEST a supporto della filiera. Luzzatto ha sottolineato come "l'unione delle competenze di RINA e dell'esperienza industriale di Ansaldo Energia contribuirà a rafforzare la competitività della filiera italiana, favorendone l'accesso alle opportunità offerte dai programmi nucleari nazionali e internazionali."



Stefano Monti, presidente dell'Associazione Italiana Nucleare, ha espresso "grande apprezzamento e pieno supporto" per l'iniziativa, definendola "di fondamentale importanza per rafforzare e coordinare una filiera nucleare nazionale" in vista sia delle opportunità internazionali sia dell'"impegnativo programma nucleare che prenderà avvio nei prossimi mesi nel nostro Paese."

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