Milano 8-giu
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Nasdaq 8-giu
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Dow Jones 8-giu
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Londra 8-giu
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Francoforte 8-giu
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'8/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno

Andamento piatto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che propone sul finale un moderato -0,11%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 91,29. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 95,72. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 89,82.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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