Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Riunione sostanzialmente debole quella dell'8 giugno per il cambio Euro / CAD, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,6214.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6194. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,6232 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6175.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)