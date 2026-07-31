Milano 14:35
52.375 +0,52%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 14:35
10.914 +0,16%
Francoforte 14:35
25.666 +0,21%

A Parigi corre Engie

Migliori e peggiori, In breve
A Parigi corre Engie
Seduta decisamente positiva per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, che tratta in rialzo del 5,29%.
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