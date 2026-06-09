Male Indra sul mercato azionario di Madrid

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che esibisce una perdita secca del 4,64% sui valori precedenti.



L'andamento di Indra nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 55,26 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 53,68. L'equilibrata forza rialzista dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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