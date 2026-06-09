New York: accelera Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali , che tratta in rialzo del 4,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Alexandria Real Estate Equities evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Alexandria Real Estate Equities rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Alexandria Real Estate Equities . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 53,65 USD, con il supporto più immediato individuato in area 51,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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